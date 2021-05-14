Из Правенишкской колонии сбежали двое осужденных

Осужденные Эгидиюс Жилинскас (1996 г.р.) и Роландас Казакявичюс (1974 г.р.) из помещения сбежало, выломав решетки на окне, затем перелезли через забот, сообщает Департамент тюрем.
Сбежавших разыскивают сотрудники Департамента тюрем, полиции, в поисках участвует и вертолет СОГГ.
По данным департамента, Жилинскас был осужден за кражи, грабеж, нарушение общественного порядка. Срок отбывания наказания истекает 28 февраля 2023 года.
Казакявичюс был осужден за грабеж и вымогательство имущества. Срок отбывания наказания истекает 12 декабря 2024 года.
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