Из Правенишкской колонии сбежали двое осужденных

Осужденные Эгидиюс Жилинскас (1996 г.р.) и Роландас Казакявичюс (1974 г.р.) из помещения сбежало, выломав решетки на окне, затем перелезли через забот, сообщает Департамент тюрем.

Сбежавших разыскивают сотрудники Департамента тюрем, полиции, в поисках участвует и вертолет СОГГ.

По данным департамента, Жилинскас был осужден за кражи, грабеж, нарушение общественного порядка. Срок отбывания наказания истекает 28 февраля 2023 года.

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Казакявичюс был осужден за грабеж и вымогательство имущества. Срок отбывания наказания истекает 12 декабря 2024 года.