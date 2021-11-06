Из Правенишкской колонии сбежал заключенный

Департамент тюрем информирует, что Ельцов не отвечает на телефонные звонки. Беглеца подали в розыск.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ельцова, просьба звонить по номеру 112.
Департамент тюрем информирует, что лица, отбывающие наказание в открытой колонии, могут выходить на работу или на учебу, ходить в магазины и в поликлиники, могут пользоваться мобильными телефонами.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ученый: есть повод для опасений, что ситуация в Литве ухудшится (101)
Можно ли утверждать, что в Литве достигнут самый...
Водители вильнюсского общественного транспорта разогревают обед на двигателе автобусов (42)
"Обед мы разогреваем на двигателе автобуса, больше...
Валинскас: перешагнули все черты политического поведения и уважения (17)
Бывший председатель парламента Литвы Арунас...
Депутат об отговаривающих от вакцинации врачах: их должны лишать лицензии
Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на...
Коронавирус в Литве: 3279 новых случаев и 27 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 3279 новых...