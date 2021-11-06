Из Правенишкской колонии сбежал заключенный

Департамент тюрем информирует, что Ельцов не отвечает на телефонные звонки. Беглеца подали в розыск.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ельцова, просьба звонить по номеру 112.

Департамент тюрем информирует, что лица, отбывающие наказание в открытой колонии, могут выходить на работу или на учебу, ходить в магазины и в поликлиники, могут пользоваться мобильными телефонами.