aA
В пятницу, 26 февраля, из Правенишкской колонии сбежал осужденный. У мужчины было разрешение на выход за пределы колонии, однако в положенное время он не вернулся.
Из Правенишкской колонии сбежал заключенный
© DELFI / Orestas Gurevičius

Департамент полиции Литвы сообщает, что 26 февраля в 15.26 ч. поступило сообщение о том, что в 15 ч. того же дня в колонии обнаружили, что туда не вернулся осужденный (1988 г.р.). Мужчина был осужден за кражи. Обстоятельства происшествия уточняются.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Kęstutis Gečas

Специалист оценил коммуникацию литовских властей в вопросе карантина: плохо, что жителям не дали никакой надежды (12)

Карантин в Литве продолжается, однако до сих пор нет...

Всеобщая перепись населения Литвы как камень преткновения: как считать, чтобы посчитать? (1)

В начале этого года в Литве официально стартовала...

Покупатель квартиры у компании Hanner столкнулась с вызовом: лифт включим после доказательства, что в квартире сделан ремонт (4)

Жители, покупающие квартиры в многоквартирных домах,...

Премьер-министр Литвы осторожно оценивает прогнозы президента в вопросе вакцинации (8)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните осторожно...

Эпидемиолог: к нормальной жизни, быть может, вернемся к Рождеству (82)

После того как в Литве установили 11 новых случаев...