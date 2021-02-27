Из Правенишкской колонии сбежал заключенный

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В пятницу, 26 февраля, из Правенишкской колонии сбежал осужденный. У мужчины было разрешение на выход за пределы колонии, однако в положенное время он не вернулся.
Департамент полиции Литвы сообщает, что 26 февраля в 15.26 ч. поступило сообщение о том, что в 15 ч. того же дня в колонии обнаружили, что туда не вернулся осужденный (1988 г.р.). Мужчина был осужден за кражи. Обстоятельства происшествия уточняются.
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