По предварительным данным, 7 июня, в 15.43 ч. в полицию сообщили о том, что в период с 3 по 7 июня, в Вильнюсе, на ул. Дурпю, из арендуемого компанеий помещения были украдены одноразовые электронные сигареты без никотина и нагревательные палочки.

Ущерб – 100 000 евро.

Ведется расследование.