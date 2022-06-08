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Полиция Литвы информирует, что в Вильнюсе воры украли из помещения компании одноразовые электронные сигареты.
Elektroninė cigaretė
Elektroninė cigaretė
© Shutterstock

По предварительным данным, 7 июня, в 15.43 ч. в полицию сообщили о том, что в период с 3 по 7 июня, в Вильнюсе, на ул. Дурпю, из арендуемого компанеий помещения были украдены одноразовые электронные сигареты без никотина и нагревательные палочки.

Ущерб – 100 000 евро.

Ведется расследование.

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