Тягач DAF около здания парламента Литвы был замечен после 11 ч.

"Дежурный Департамента охраны руководства по телефону информировал, что тягач DAF стоит около здания, он заблокировал вход в здание", – сообщила представитель полиции Юлия Самороковская.

По ее словам, водитель 1982 г.р. заявил, что не уберет машину, пока парламент не уйдет в отставку.

"Так водитель протестовал, требуя справедливости", – указала представитель полиции.

Около тягача остановились несколько экипажей полиции, полицейские общались с водителем, просили убрать тягач, однако водитель не согласился это сделать.

Тягач принудительно отбуксировали на платную стоянку. Был составлен протокол о не выполнении законных требований полиции и нарушение ПДД.