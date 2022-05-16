Тягач DAF около здания парламента Литвы был замечен после 11 ч.
"Дежурный Департамента охраны руководства по телефону информировал, что тягач DAF стоит около здания, он заблокировал вход в здание", – сообщила представитель полиции Юлия Самороковская.
По ее словам, водитель 1982 г.р. заявил, что не уберет машину, пока парламент не уйдет в отставку.
"Так водитель протестовал, требуя справедливости", – указала представитель полиции.
Около тягача остановились несколько экипажей полиции, полицейские общались с водителем, просили убрать тягач, однако водитель не согласился это сделать.
Тягач принудительно отбуксировали на платную стоянку. Был составлен протокол о не выполнении законных требований полиции и нарушение ПДД.
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