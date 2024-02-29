Из окна каунасской больницы выпал и погиб пациент

Читатель портала информировал, что инцидент произошел 26 февраля в глазном отделении больницы.
"Близкий нам человек выпал из окна на 4 этаже в глазном отделении. Мы сами ничего толком не знаем, нам просто позвонили и сказали, что выпал, а потом позвонили и сказали, что он не выжил. Но ему давали какие-то лекарства, от которых у него помутился рассудок, чем он дольше лежал в больнице, тем серьезнее были симптомы помутнения рассудка", – сказал собеседник.
По его словам, близкий ему человек попал в больницу после того, как получил травмы в результате нападения.
"На 54-летнего мужчину было совершено нападение, он получил травму головы, лечился дома, но потом начались головные боли. Кроме того, стал хуже видеть одним глазом. Он поехал в Шяуляйскую республиканскую больницу, а оттуда его увезли в Каунасскую больницу, в глазное отделение, потому что началось воспаление глаза из-за того, что из носа вовремя не извлекли тампон. Его три раза хотели выписать, но все время оставляли в больнице. В день, когда это произошло, с врачом связаться не удалось, а полицию в больницу после инцидента не впустили", – рассказал мужчина.
Пресс-служба больницы подтвердила, что такой инцидент был, но ничего подробно комментировать не стала.
"Да, 26 февраля такое несчастье было, пациент не выжил. Сейчас делаем все, чтобы выяснить все обстоятельства – проводят как внутреннее, так и полицейское расследование. Подробности комментировать мы не можем", – сказано в ответе.