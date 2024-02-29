Из окна каунасской больницы выпал и погиб пациент

Читатель портала информировал, что инцидент произошел 26 февраля в глазном отделении больницы.

"Близкий нам человек выпал из окна на 4 этаже в глазном отделении. Мы сами ничего толком не знаем, нам просто позвонили и сказали, что выпал, а потом позвонили и сказали, что он не выжил. Но ему давали какие-то лекарства, от которых у него помутился рассудок, чем он дольше лежал в больнице, тем серьезнее были симптомы помутнения рассудка", – сказал собеседник.

По его словам, близкий ему человек попал в больницу после того, как получил травмы в результате нападения.