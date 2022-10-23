Из Мариямпольской колонии сбежали двое заключенных

Департамент тюрем сообщает, что 22 октября в Мариямпольскую открытую колонию своевременно не вернулись Александрас Цивинскас (1991 г.р.) и Овидиюс Грибаускас (1986 г.р.).
Оба заключенных могли выходить из колонии за покупками или на работу. Их выпустили в магазин, но заключенные не вернулись.
Сейчас пропавших объявили в розыск. Их ждет ответственность за бегство.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
По одному показателю Литва выделяется на фоне других стран ЕС: прогнозы специалистов пессимистические
Во время первого карантина во всей Европе...
Некоторых жителей Литвы ждет подорожание кредитов: представитель банка рассказал, что делать
Кризис цен на энергетику может вызвать волну...
Триумф Мейлутите в Берлине: второе золото за два дня
На этапе Кубка мира FINA (Международной федерации...
"Нужно строить межкультурные мосты": художник-сценограф из России – о войне, любви к литовскому театру и потерянных русских
Что переживают живущие в Литве россияне, чья Родина по...
Статистика: 9 из 10 жителей Литвы считают, что ситуация в стране ухудшается
Настроение жителей Литвы очень плохое. Результаты...