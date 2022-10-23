Из Мариямпольской колонии сбежали двое заключенных

Департамент тюрем сообщает, что 22 октября в Мариямпольскую открытую колонию своевременно не вернулись Александрас Цивинскас (1991 г.р.) и Овидиюс Грибаускас (1986 г.р.).

Оба заключенных могли выходить из колонии за покупками или на работу. Их выпустили в магазин, но заключенные не вернулись.

Сейчас пропавших объявили в розыск. Их ждет ответственность за бегство.