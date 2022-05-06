Из магазина Depo двое мужчин пытались украсть культиватор стоимостью 1000 евро

aA
В Вильнюсе из магазина Depo, находящегося рядом с Гарюнай, была совершена попытка кражи культиватора стоимостью почти 1000 евро.
Полиция сообщает, что 3 мая, в 16 ч., двое мужчин обрезали защитный трос и украли с экспозиции магазина на ул. Максимилишкю культиватор F220 DE.
Этих людей заметили охранники. Одного из мужчин (53-летнего) удалось задержать. Второй уехал с территории магазина на автомобиле VW.
Культиватор вернули на место. Начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Natūralios lietuviškos kosmetikos kūrėja: jei ekologiška – nebūtinai sveikiau ir geriau pasakė, ko neturėtų būti kremų ir šampūnų sudėtyje
TOP новостей
Здесь все еще не признают распад СССР: склоняются перед танком и почитают Сталина
Жители Приднестровья, которое до сих пор сохраняет...
Война в Украине. Британская разведка: осада Мариуполя дорого обходится России
Российское вторжение в Украину продолжается больше...
Грузы приходят и уходят на Запад. Как Клайпедский порт выживает в условиях кризиса из-за разрыва с восточными странами
В период за январь-март 2022 года грузооборот...
Пентагон: США не предоставляли "конкретную информацию для целеуказания" на "Москву" (1)
Вслед за сообщениями целого ряда ведущих американских...
Цены на продукты в Литве: расходы жителей составляют 1/5 часть всех потребительских расходов
В Литве дорожают продукты питания, поэтому жители...