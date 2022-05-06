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В Вильнюсе из магазина Depo, находящегося рядом с Гарюнай, была совершена попытка кражи культиватора стоимостью почти 1000 евро.
Из магазина Depo двое мужчин пытались украсть культиватор стоимостью 1000 евро
© DELFI / Karolina Pansevič

Полиция сообщает, что 3 мая, в 16 ч., двое мужчин обрезали защитный трос и украли с экспозиции магазина на ул. Максимилишкю культиватор F220 DE.

Этих людей заметили охранники. Одного из мужчин (53-летнего) удалось задержать. Второй уехал с территории магазина на автомобиле VW.


Культиватор вернули на место. Начато расследование.

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