Из каунасской школы из-за пожара эвакуировали детей и работников

Сообщение о пожаре в школе на ул. А.Юозапавичаус поступило в четверг, около 16 ч.
Сообщалось, что в школе загорелся шкафчик. Пожар потушили работники школы. Пожарные-спасатели осмотрели помещение, других очагов пожара не обнаружили.
Во время пожара в помещении раздевалки обгорел деревянный шкафчик и находившаяся в нем одежда. С помощью специального вентилятора проветрили помещение.
Когда начался пожар, сработала противопожарная сигнализация. До приезда пожарных-спасателей администрация вывела из школы детей и работников в соседнее помещение детского сада.
По словам пожарных, причина пожара - детская шалость.
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