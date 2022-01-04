Из Каунасского СИЗО сбежал несовершеннолетний осужденный

Департамент тюрем сообщает, что Д.Вайчюлис работал в столовой СИЗО.

Он должен был выйти на волю 23 мая 2025 года.

Начато расследование и служебная проверка.

Сбежавший объявлен в розыск.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просьба звонить по номеру 112.