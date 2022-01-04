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Департамент тюрем Литвы информирует, что 4 января 2022 г. в 19 ч. из Каунасского СИЗО, на ул. Техникос, 34, сбежал несовершеннолетний осужденный (2004 г.р.).
Из Каунасского СИЗО сбежал несовершеннолетний осужденный
© Kalėjimų departamento nuotr.

Департамент тюрем сообщает, что Д.Вайчюлис работал в столовой СИЗО.

Он должен был выйти на волю 23 мая 2025 года.

Начато расследование и служебная проверка.

Сбежавший объявлен в розыск.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просьба звонить по номеру 112.

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