В Каунасе пограничники проверили документы пассажира, который намеревался лететь в Шеннон (Ирландия). Паспорт гражданина Греции вызвал и пограничников подозрения.

Проверив документ, пограничники выяснили, что это фальшивка. Вскоре выяснилось, что греком безуспешно пытался прикинуться 31-летний гражданин Грузии. Среди вещей у него был и его паспорт.

Подозреваемого допросили. Ему грозит арест или лишение свободы на срок до 4 лет. Во вторник суд решит вопрос назначения мер пресечения подозреваемому.