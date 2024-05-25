Из Калининграда пришел гражданин России и Израиля "в одежде" из 136 000 евро и 4000 долларов США

Литовская таможня информирует, что 20 мая, в 18 ч., в Панемуне из Калининградской области пешком пришел гражданин Израиля и России, который декларировал, что у него есть 1000 евро и 1000 долларов США.

Однако в сумке у мужчины таможенники нашли 1150 евро. Человек стал вести себя агрессивно, конфликтовал с таможенниками, требовал вернуть ему деньги, заявил, что декларировал всю сумму.

В ходе дальнейшего осмотра выяснилось, что тело мужчины обмотано пищевой пленкой, под которой находилось 136 150 евро, 4172 долларов и 1550 российских рублей.