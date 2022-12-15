Из грузовика выпала доска и нанесла травмы водителю и двоим пассажирам другой машины

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В Йонаве из грузовика выпала доска и попала в другой автомобиль. Пострадали три человека.
По данным полиции, ДТП произошло в среду, с 9 ч. в Йонаве, на ул. Й.Басанавичуса. Из грузовика Iveco, которым управлял 67-летний мужчина, выпала доска. Она упала на легковой автомобиль Dacia.
Пострадал 48-летний водитель легковушки, а также пассажиры 54 и 55 лет.
Доски находились в открытом прицепе.
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