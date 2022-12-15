aA
В Йонаве из грузовика выпала доска и попала в другой автомобиль. Пострадали три человека.
Из грузовика выпала доска и нанесла травмы водителю и двоим пассажирам другой машины
© DELFI / Ainis Gurevičius

По данным полиции, ДТП произошло в среду, с 9 ч. в Йонаве, на ул. Й.Басанавичуса. Из грузовика Iveco, которым управлял 67-летний мужчина, выпала доска. Она упала на легковой автомобиль Dacia.

Пострадал 48-летний водитель легковушки, а также пассажиры 54 и 55 лет.

Доски находились в открытом прицепе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Вираж в Сейме Литвы: за марихуану может грозить и административная, и уголовная ответственность

В четверг Сейм Литвы продвинулся в процессе в...

„Circle K“ trims valandoms sumažino kainas „Circle K“ trims valandoms sumažino kainas

Из-за скидок на горючее на АЗС стоят очереди – водителей просят объезжать некоторые улицы

Сеть АЗС канадского капитала Circle K , реагируя на кризис...

Ukraina

Разрушенные трансформаторы и полный блэкаут. Как в Украине справляются с постоянными ракетными обстрелами по энергосистеме

Ракетные обстрелы по украинской энергетической...

Эфир Delfi: блокировка санкций, как будет работать литовский закон о десоветизации?

Страны Балтии и Польша в четверг заблокировали...

Сенсация: страны Балтии и Польша блокируют новый пакет санкций в отношении России

Часть стран ЕС предлагает смягчить санкции в...