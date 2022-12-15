Из грузовика выпала доска и нанесла травмы водителю и двоим пассажирам другой машины

По данным полиции, ДТП произошло в среду, с 9 ч. в Йонаве, на ул. Й.Басанавичуса. Из грузовика Iveco, которым управлял 67-летний мужчина, выпала доска. Она упала на легковой автомобиль Dacia.

Пострадал 48-летний водитель легковушки, а также пассажиры 54 и 55 лет.

Доски находились в открытом прицепе.