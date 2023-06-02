По данным полиции, несчастье произошло 1 июня, в 23.50 ч.

В Шакяйском районе, в деревне Паланкине, из находящегося на высоте 9 м домика на дереве выпала женщина (1971 г.р.).

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте..

Обстоятельства ее смерти выясняет полиция.