Кулчунайте жила с бабушкой и дедушкой. Девушка и раньше уходила на встречи с друзьями, иногда не приходила ночевать, но всегда о своих планах информировала близких по телефону.
Дедушка и бабушка пытались искать внучку, но тщетно - ее телефон выключен. Близкие обратились в полицию. Девушку объявили в розыск.
В поисках пропавшей участвуют и ее друзья.
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы длинные, на левой руке - татуировки: черт и надпись Love. На девушке были светло-синие джинсы, темно-синяя короткая тонкая куртка, розовые ботинки на высокой подошве.
Всех, кто что либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номеру (8 655) 65227, писать по эл. почте kristina.kolevatova@policija.lt или звонить по номеру 112.
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