Кулчунайте жила с бабушкой и дедушкой. Девушка и раньше уходила на встречи с друзьями, иногда не приходила ночевать, но всегда о своих планах информировала близких по телефону.

Дедушка и бабушка пытались искать внучку, но тщетно - ее телефон выключен. Близкие обратились в полицию. Девушку объявили в розыск.

В поисках пропавшей участвуют и ее друзья.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы длинные, на левой руке - татуировки: черт и надпись Love. На девушке были светло-синие джинсы, темно-синяя короткая тонкая куртка, розовые ботинки на высокой подошве.

Всех, кто что либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номеру (8 655) 65227, писать по эл. почте kristina.kolevatova@policija.lt или звонить по номеру 112.