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По сообщению Главного комиссариата полиции Мариямпольского округа, в субботу в неустановленное время из дома опеки, расположенного на улице Майроне в городе Казлу-Руда, ушла подопечная (2005 года рождения) и до сих пор не вернулась.
Из дома опеки в Казлу-Руде ушла и не вернулась подопечная
© ELTA / Josvydas Elinskas

Полиция сообщает, что разыскиваемая девушка ростом примерно 1,64 м, крупного телосложения, волос черный ниже плеч с рыжими прядями спереди. Была одета в светло-голубые джинсы, короткое черное пальто и белые кроссовки.

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