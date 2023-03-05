Из дома опеки в Казлу-Руде ушла и не вернулась подопечная

Скопировать ссылку Из дома опеки в Казлу-Руде ушла и не вернулась подопечная

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По сообщению Главного комиссариата полиции Мариямпольского округа, в субботу в неустановленное время из дома опеки, расположенного на улице Майроне в городе Казлу-Руда, ушла подопечная (2005 года рождения) и до сих пор не вернулась.