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В Пабраде из Центра регистрации иностранцев пытались сбежать двое мигрантов, во время инцидента пострадал пограничник.
Из Центра регистрации иностранцев пытались сбежать двое мигрантов, пострадал пограничник
© DELFI / Domantas Pipas

По данным полиции, двое нелегалов пытались сбежать в 17.30 ч., однако ныли задержаны.

Во время задержания пострадал пограничник (1978 г.р.). Он был госпитализирован.

"Во время задержания было мокро, он неудачно поскользнулся на мокрой траве и упал на плечо. Это не было результатом столкновения, просто несчастный случай. Плечо ему вправили, но пограничника доставили в Швенченскую больницу, а потом в Сантаришкскую клинику", – сказал пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.

"Скорее всего, врачи хотели подстраховаться. Особых травм нет, но рука, насколько мне известно, сделали рентгеновский снимок. Наверное, его выпишут", – прибавил он.

Позже Мишутис сообщил, что пограничнику назначили амбулаторное лечение, он уехал домой.

По словам Мишутиса, сбежать пытались двое мигрантов из Кот-д'Ивуара. Они проживают в палаточном лагере.

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