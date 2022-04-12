aA
На прошлой неделе пограничники железнодорожного поста в Кене задержали два груза нелегальных сигарет. Больше 100 000 пачек нелегальных сигарет было обнаружено в вагонах с древесными гранулами и углем.
Из Беларуси по-прежнему едут вагоны с контрабандными сигаретами
© MKT

Первый поезд с древесными гранулами в Кену приехал в минувший четверг, 7 апреля, в 20 ч. Таможенники проверили вагоны и в первом просто на гранулах нашли ящики с белорусскими сигаретами. Всего 150 ящиков (75 000 пачек) сигарет Minsk City, Fest 7 и Fest.

Второй контрабандный груз был задержан в ночь с четверга на пятницу, 8 апреля, в 00.30 ч. Во время проверки поезда из Беларуси с углем под углем нашли закопанные ящики с сигаретами - 73 ящиков (36 500 пачек) сигарет Fest.

Ведется расследование. Стоимость обоих нелегальных грузов со всеми налогами – больше 400 000 евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В грузовых поездах из Беларуси обнаружено контрабандных сигарет на 2,5 млн евро (1)

В конце января литовские пограничники обнаружили в...

В Клайпеде задержаны контрабандные сигареты на сумму 2 млн. евро (6)

Криминалисты Таможенной службы начали расследование в...

В прошлом году литовская таможня задержала контрабандные сигареты и сырье на сумму более 73 млн евро (3)

Литовские таможенники сообщают, что в прошлом году...

TOP новостей

Вильнюсский муниципалитет: одобряющие российскую агрессию учителя не могут работать в школах

После того как выяснилось, что некоторые вильнюсские...

Война в Украине. Британская военная разведка: бои на востоке Украины усилятся в ближайшие две-три недели

Война в Украине продолжается 48-й день. Великобритания и...

В Вильнюсе, возможно, не останется театра под названием Русский драмтеатр

На здании Русского драмтеатра в Литве висит плакат в...

Депутат: если Россия применила химическое оружие, Украине должны поставлять больше оружия

После того как полк " Азов " сообщил, что российские...

Коронавирус в Литве: 1603 новых случая и 4 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1603 новых случая...