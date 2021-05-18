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Департамент тюрем Литвы информирует, что 18 мая из Алитусской колонии сбежал осужденный Артурас Буракас 1986 г.р.
Беглеца подали в розыск. Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просьба обращаться по номеру 112.
В открытых колониях осужденные живут в помещениях напоминающих общежитие, их не охраняют круглосуточно, получив разрешение они могут ходить к врачам и на работу.
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