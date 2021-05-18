Беглеца подали в розыск. Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просьба обращаться по номеру 112.

В открытых колониях осужденные живут в помещениях напоминающих общежитие, их не охраняют круглосуточно, получив разрешение они могут ходить к врачам и на работу.