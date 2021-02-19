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В Алитусскую открытую колонию не вернулся осужденный Артурас Буракас, сообщает Департамент тюрем. pataisos namų atvirąją koloniją negrįžo nuteistasis Art
Alytaus pataisos namai
Alytaus pataisos namai
© DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)

"Его отпустили в Наркологический центр в Вильнюс. Он должен был вернуться до 20 ч. 18 февраля, но не вернулся" , – сказано в сообщении.

Буракас (1986 г.р.) объявлен в розыск.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят звонить по номеру 112.

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