"Его отпустили в Наркологический центр в Вильнюс. Он должен был вернуться до 20 ч. 18 февраля, но не вернулся" , – сказано в сообщении.

Буракас (1986 г.р.) объявлен в розыск.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят звонить по номеру 112.