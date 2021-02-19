aA
В Алитусскую открытую колонию не вернулся осужденный Артурас Буракас, сообщает Департамент тюрем. pataisos namų atvirąją koloniją negrįžo nuteistasis Art
"Его отпустили в Наркологический центр в Вильнюс. Он должен был вернуться до 20 ч. 18 февраля, но не вернулся" , – сказано в сообщении.
Буракас (1986 г.р.) объявлен в розыск.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят звонить по номеру 112.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Мужчина, инвестировавший в солнечную энергетику, был разочарован: почти половину электроэнергии приходится отдавать (88)
Мужчина, инвестировавший в солнечную электростанцию 9000...
Уровень безработицы в Литве вызывает беспокойство: есть две уязвимые группы (9)
Советник президента Литвы что уровень безработицы в...
Исследование: сколько жителей Литвы намерены сделать прививки от коронавируса (22)
Зарегистрированной в Евросоюзе вакциной от COVID-19...
Коронавирус в Литве: 663 новых случая, 13 человек скончались (10)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 663 новых случая...
Решение принято: ярмарки Казюкаса в этом году не будет (35)
"С учетом ситуации с COVID-19 5-7 марта 2021 года ярмарка...