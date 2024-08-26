История пропавшего 16-летнего подростка: что говорят одноклассники

В социальной сети жительница Кедайняй распространила информацию об исчезновении 16-летнего Каюса. Женщина является его опекуном.

„Я прошу о помощи. Быть может, кто-то видел или в последние 3-4 дня контактировал с этим человеком? Мы из Кедайняй, но я не сомневаюсь, что он может находиться в любом городе Литвы.

Это Каюс, ему 16, я его опекун, я ищу его. У меня есть только такая его фотография, сделанная год назад. Он немного изменил прическу. Рост примерно 175 см, на нем были синие джинсы и черное худи Nike.