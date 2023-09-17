Искавшего в лесу контрабандные сигареты жителя Аникщайского района нашла служебная собака пограничников

В четверг после обеда пограничники Пурвенской заставы со служебной собакой Дьябола нашли в лесу в 100 м от границы 4 свертка, замотанных в желтую полиэтиленовую пленку.
Недалеко от этого места пограничники устроили засаду. Их план удался - попался 20-летний житель Аникщайского района.
Он признался, что пришел за сигаретами. В свертках было 1200 пачек сигарет Minsk Capital QS.
Выяснилось, что задержанный находился в приграничной зоне без удостоверения личности.
За участие в контрабанде сигарет подозреваемому грозит штраф в размере 5200-6000 евро. За нарушение правил перемещения в приграничной зоне – предупреждение или штраф от 40 до 90 евро.
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