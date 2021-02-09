Irish news пишет, что дом пары стоял в стороне от других домов. Предварительная причина смерти – отравление при невыясненных обстоятельствах. Первым несчастье заподозрил двоюродный брат покойного Дарюс Ярмалавичюс.
Он приехал к их дому и увидел в окно жуткую картину – тела лежали на полу. По словам соседей, в последний раз они видели пару 5 февраля. Роландас Ярмалавичюс и Рита Мартинкене работали на птицефабрике.
Мужчина подрабатывал в находящихся рядом хозяйствах, через Facebook продавал дрова.
Судмедэкспертиза опровергла возможность насильственной смерти.
The Irish Independent пишет, что не было ни следов насилия на телах, ни следов взлома в дом. Пока сообщают, что пара при невыясненных обстоятельствах отравилась.
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