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Ирландская полиция расследует таинственную смерть пары из Литвы. Роландас Ярмалавичюс и Рита Мартинкене уехавшие в Ирландию 7 лет назад были обнаружены мертвыми 7 февраля в своем доме в Кловер Хилле.
Airijos policija
Airijos policija
© AFP / Scanpix

Irish news пишет, что дом пары стоял в стороне от других домов. Предварительная причина смерти – отравление при невыясненных обстоятельствах. Первым несчастье заподозрил двоюродный брат покойного Дарюс Ярмалавичюс.

Он приехал к их дому и увидел в окно жуткую картину – тела лежали на полу. По словам соседей, в последний раз они видели пару 5 февраля. Роландас Ярмалавичюс и Рита Мартинкене работали на птицефабрике.

Мужчина подрабатывал в находящихся рядом хозяйствах, через Facebook продавал дрова.

Судмедэкспертиза опровергла возможность насильственной смерти.

The Irish Independent пишет, что не было ни следов насилия на телах, ни следов взлома в дом. Пока сообщают, что пара при невыясненных обстоятельствах отравилась.

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