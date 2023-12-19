"Интерпол" разыскивает подозреваемого в совершении двойного убийства гражданина Литвы

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис 19 декабря сообщил порталу 15min.lt, что международное управление Литовского бюро криминальной полиции получило сообщение Турецкого офиса "Интерпола" о том, что гражданин Литвы A.K. объявлен в международный розыск, требуют его ареста и экстрадиции.
Его обвиняют в совершении двойного убийства 27 ноября 2023 г.
Издание CNN Turk сообщало, что тела убитой россиянки и ее дочери были обнаружены недалеко от дороги в Ичмелер.
Тела обнаружили патрулировавшие территорию полицейские.
По данным издания Anterhaber, убитая – 42-летняя Ирина Двизова и ее 15-летняя дочь Диана.
Женщина работала моделью, рекламировала роскошные товары в Турции.
Российское издание Shot писало, что женщина также работала в Турции агентом по продаже недвижимости. В Бодруме она снимала виллу, жила с дочерью. Сообщалось, что женщина была застрелена.
Сообщалось, что следы крови были обнаружены в доме, где жили убитые. Сразу же подозрения в убийстве пали на бывшего мужа Двизовой уроженца Литвы 45-летнего Кушлевича.
"Непродолжительное время он жил в России, там у него были проблемы с правоохраной. В 2017 г. он был задержан в Москве по просьбе полиции Монако. Сообщалось, что Кушлевич работал охранником у олигарха, которого обокрал", – сказано в СМИ.
После убийства были слухи, что Кушлевич мог вернуться в Литву.