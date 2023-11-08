Интерпол объявил в розыск 7-летнего мальчика из Латвии

По словам матери Салеха, ребенка мог похитить отец — гражданин Сирии, проживавший в Германии в качестве беженца Рами Б. Валерия пояснила, что ранее они жили в ФРГ, но затем перебрались в Грецию, где позже Рами отбывал срок за нелегальную перевозку людей (беженцев). После ареста Валерия с ребенком уехали в Латвию, поскольку оба являются гражданами ЛР.

В течение 5,5 лет Валерия позволяла сыну общаться с отцом, помогая им в коммуникации, поскольку ребенок знает русский и латышский, а Рами — английский, арабский и немного греческий. В 2020 году Валерия вышла замуж, во втором браке родилась дочь. С новым отцом у Салеха были прекрасные отношения, мальчик называл его папой.

Поскольку Рами Б. вышел из тюрьмы раньше срока, ему было запрещено покидать пределы Греции. Он стал упрашивать бывшую жену приехать к нему всей семьей, чтобы он мог повидаться с сыном. По словам Валерии, на пикнике, устроенном утром 25 июня, Рами увел сына под предлогом побыть наедине, а затем пропал.