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Инспекторы Службы охраны окружающей среды Клайпедского региона получили сообщение о том, что в Клайпедском районе, в садоводческом товариществе, люди, сажавшие елки, обнаружили закопанный в землю автомобиль. Инспекторы нашли и нарушителя.
Klaipėdos rajono sodų bendrijoje į žemę užkastas automobilis. AAD nuotr.
Klaipėdos rajono sodų bendrijoje į žemę užkastas automobilis. AAD nuotr.

Инспекторы приехали на место происшествия и осмотрели автомобиль.

Выяснилось, что владелец соседнего участка закопал ненужную машину на территории садоводческого товарищества еще в 1999 году.

Председатель товарищества на следующий день организовал работы по извлечению машины из-под земли. На месте, где был закопан автомобиль, инспекторы взяли для исследования образцы грунта, а мужчину, который закопал автомобиль, обязали сдать автомобиль и грунт компаниям, утилизирующим подобные отходы.

"Владелец участка подтвердил, что закопал ненужную машину, потому что хотел поднять уровень земли на участке. Сейчас расследование продолжается", – сказала глава Клайпедского отделения инспекции Рамуне Лукашявичене.

Департамент охраны окружающей среды указал, что расследование в связи с этим нарушением проводит и полиция.

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