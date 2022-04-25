Инспекторы приехали на место происшествия и осмотрели автомобиль.
Выяснилось, что владелец соседнего участка закопал ненужную машину на территории садоводческого товарищества еще в 1999 году.
Председатель товарищества на следующий день организовал работы по извлечению машины из-под земли. На месте, где был закопан автомобиль, инспекторы взяли для исследования образцы грунта, а мужчину, который закопал автомобиль, обязали сдать автомобиль и грунт компаниям, утилизирующим подобные отходы.
"Владелец участка подтвердил, что закопал ненужную машину, потому что хотел поднять уровень земли на участке. Сейчас расследование продолжается", – сказала глава Клайпедского отделения инспекции Рамуне Лукашявичене.
Департамент охраны окружающей среды указал, что расследование в связи с этим нарушением проводит и полиция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Киеве – защита на памятниках, недоверчивые местные жители и очередь за марками
После того как из-под Киева ушли российские военные,...
Спецэфир Delfi: свидетельства очевидцев, которые смогли выжить, покинуть Мариуполь и добраться до Литвы
Супругам из Мариуполя Ирине Шерстюк и Александру...
Война в Украине. Российские войска продолжают наступление на восточном фронте
Война в Украине продолжается уже больше двух месяцев. В...
Минск указал вести обучение в литовских школах только на русском и белорусском языках
С сентября в литовских школах Беларуси больше не будут...
Весны еще придется подождать: всю неделю будет прохладно, по ночам возможны заморозки
В понедельник днем погоду в Литве обусловит циклон....