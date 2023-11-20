Информация о взрывчатке не подтвердилась - Вильнюсский аэропорт возобновил работу

 
ELTA
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Laida „Ar galiu užeiti?” - Vilniaus oro uostas
Laida „Ar galiu užeiti?” - Vilniaus oro uostas
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila
После оценки ситуации и детальной проверки общих зон Вильнюсского аэропорта, деятельность аэропорта также, как и Каунасского аэропорта, была восстановлена.

"После оценки ситуации и детальной проверки общих помещений Вильнюсского аэропорта - регистрация рейсов продолжается, пассажиров пропускают обратно в терминалы, информация о потенциальной опасности взрывчатки не подтвердилась", - заявил представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас.

Сообщается, что ситуация может повлиять на время вылета двух рейсов (в Хельсинки и в Варшаву) в Вильнюсском аэропорту.

В понедельник утром поступил анонимный звонок о возможных взрывных устройствах, заложенных в аэропортах Вильнюса и Каунаса.

Как сообщают аэропорты Литвы, в понедельник после 8 часов утра поступил анонимный звонок с угрозами, что в аэропортах Вильнюса и Каунаса может быть заложена взрывчатка.

Уже сообщалось, что после всех необходимых проверок и оценки рисков работа Каунасского аэропорта была возобновлена в обычном порядке.

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