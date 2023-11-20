Информация о взрывчатке не подтвердилась - Вильнюсский аэропорт возобновил работу

"После оценки ситуации и детальной проверки общих помещений Вильнюсского аэропорта - регистрация рейсов продолжается, пассажиров пропускают обратно в терминалы, информация о потенциальной опасности взрывчатки не подтвердилась", - заявил представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас.

Сообщается, что ситуация может повлиять на время вылета двух рейсов (в Хельсинки и в Варшаву) в Вильнюсском аэропорту.

В понедельник утром поступил анонимный звонок о возможных взрывных устройствах, заложенных в аэропортах Вильнюса и Каунаса.

Как сообщают аэропорты Литвы, в понедельник после 8 часов утра поступил анонимный звонок с угрозами, что в аэропортах Вильнюса и Каунаса может быть заложена взрывчатка.