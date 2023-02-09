По предварительным данным, в 14 ч. водитель троллейбуса сообщил, что на проспекте Лайсвес в троллейбус врезался нетрезвый мужчина. Звонивший сказал, нетрезвый мужчина шумит, пытается уйти. Полиция выяснила, что в троллейбус, когда тот медленно заезжал на остановку, врезался нетрезвый (2,64 промилле) мужчин (1973 г.р.). Во время ДТП не пострадал ни мужчина, ни пассажиры троллейбуса. У людей претензий не было.

Около 15 ч. полиция сообщила, что на ул. Пилимо 78-летняя женщина получила травму ноги, возможно, у нее перелом. Звонивший сказал, что женина ехала в троллейбусе, она хотела выйти из него на остановке и получила травму. Обстоятельства происшествия не выяснены, звонивший сказал, что троллейбус уехал. На место происшествия выехала полиция и врачи скорой.

Полиция также информировала, что в 15.43 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Оланду, из-за резкого торможения автобуса пострадали двое пассажиров. По предварительным данным, пострадали девушка и юноша. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.