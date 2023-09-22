Инцидент в Висагинасе: пьяный задержанный применил слезоточивый газ против полицейского

 
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ФОТО: DELFI / Erika Venckutė
В пятницу помощь врачей потребовалась полицейскому. Сообщается, что в Висагинасе нетрезвый молодой человек оказал сопротивление стражам порядка.

Департамент полиции информировал, что 22 сентября, в 4.20 ч., в Висагинасе, на ул. Статибининку, когда полиция решила составить протокол об административном правонарушении в отношении нетрезвого (1,88 промилле) мужчины (2001 г.р.) за нарушение общественного порядка, подозреваемый оказал сопротивление.

По предварительным данным, подозреваемого посадили в отсек автомобиля для задержанных, а он в свою очередь применил слезоточивый газ в отношении стража порядка.

После осмотра врачей полицейскому назначено амбулаторное лечение.

Подозреваемый был задержан. Начато расследование.

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