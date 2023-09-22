Инцидент в Висагинасе: пьяный задержанный применил слезоточивый газ против полицейского

Департамент полиции информировал, что 22 сентября, в 4.20 ч., в Висагинасе, на ул. Статибининку, когда полиция решила составить протокол об административном правонарушении в отношении нетрезвого (1,88 промилле) мужчины (2001 г.р.) за нарушение общественного порядка, подозреваемый оказал сопротивление.