Инцидент в Вильнюсском участковом суде: обвиняемые напали на судью

Полиция сообщила, что в 10.15 ч. в Вильнюсе, на проспекте Лайсвес, во время заседания обвиняемые шумели, поэтому суд распорядился удалить из зала троих из них.

Сообщается, что во время заседания произошла словесная перепалка между тремя обвиняемыми (1983, 1980 и 1981 г.р.), участниками заседания и судьей. Двое обвиняемых (1983 и 1980 г.р.) бросили в судью две пластиковые бутылки с водой (по 0,5 л), но, к счастью не попали.

Обвиняемые своим поведением продемонстрировали неуважение к окружающим и нарушили общественный порядок.

По данным пресс-секретаря Вильнюсского участкового суда, в суде проходило слушание по делу о мошенничестве, в котором 18 обвиняемых.

По сведениям Delfi, мошенники использовали схему "алло, мама!"

Троих мужчин, которые устроили перепалку на заседании, в суд привезли из колонии.

По предварительным данным, большая часть подозреваемых по этому делу уже осуждены, на их счету не одна судимость.

Согласно материалам дела, этих людей подозревают в присвоении 100 000 евро.