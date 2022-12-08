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В четверг в Вильнюсе один водитель стал виновником сразу нескольких ДТП.
Инцидент в Вильнюсе: водитель зацепил автомобиль, а убегая, врезался в мусоровоз
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Полиция информировала, что в 12.12 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Жалюю яжеру водитель врезался в мусоровоз. Звонивший сказал, что у водителя, которому около 50 лет, возможно проблемы со здоровьем.

Вскоре после этого, в 12.18 ч., поступило еще одно сообщение. На этот раз сообщалось, что на кольцевом перекрестке на ул. Сантаришкю и ул. Жалюю яжеру автомобиль зацепил автомобиль Honda и уехал в сторону ул. Жалюю яжеру, где врезался в мусоровоз.

На место происшествия выехала полиция и врачи.

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