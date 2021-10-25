Инцидент в Вильнюсе: сообщалось о стрелявшем в воздух мужчине

По предварительным данным, около 11.35 было получено сообщение о том, что на улице Кауно мужчина, возможно, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, стрелял в воздух.
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого (1984 года рождения). Оказывается, он стрелял из легального оружия.
После сообщения об инциденте на место происшествия прибыли многочисленные наряды полиции, медики и пожарные.
Оказывается, подозреваемый был пьян - 2,95 промилле.
Во время инцидента никто не пострадал.
Полиция начала досудебное расследование в соответствии со статьей 284 УК Литовской Республики (нарушение общественного порядка).
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