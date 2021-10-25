Инцидент в Вильнюсе: сообщалось о стрелявшем в воздух мужчине

По предварительным данным, около 11.35 было получено сообщение о том, что на улице Кауно мужчина, возможно, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, стрелял в воздух.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого (1984 года рождения). Оказывается, он стрелял из легального оружия.

После сообщения об инциденте на место происшествия прибыли многочисленные наряды полиции, медики и пожарные.

Оказывается, подозреваемый был пьян - 2,95 промилле.

Во время инцидента никто не пострадал.

Полиция начала досудебное расследование в соответствии со статьей 284 УК Литовской Республики (нарушение общественного порядка).