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В понедельник спецслужбы поспешили на улицу Кауно в Вильнюсе. Сообщалось о вооруженном мужчине.
Инцидент в Вильнюсе: сообщалось о стрелявшем в воздух мужчине
© DELFI / Julius Kalinskas

По предварительным данным, около 11.35 было получено сообщение о том, что на улице Кауно мужчина, возможно, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, стрелял в воздух.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого (1984 года рождения). Оказывается, он стрелял из легального оружия.

После сообщения об инциденте на место происшествия прибыли многочисленные наряды полиции, медики и пожарные.

Оказывается, подозреваемый был пьян - 2,95 промилле.

Во время инцидента никто не пострадал.

Полиция начала досудебное расследование в соответствии со статьей 284 УК Литовской Республики (нарушение общественного порядка).

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