Инцидент в Вильнюсе: мужчина поджег квартиру и выслал видео сестре

По предварительным данным, 29 марта, в 00.25 ч., в Вильнюсе, на ул. Швитригайлос, в квартире начался пожар, во время которого обгорели вещи и копотью покрылись стены.
Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что к их приезду квартира горела открытым пламенем. Со второго этажа с помощью приставной лестницы спасли двоих мужчин, один из них - хозяин квартиры, отравившийся угарным газом, был доставлен в больницу.
Во время пожара копотью покрылись стены и потолок комнаты (6x3 м), обгорела мебель. Был спасен и котенок. В квартире не было детектора дыма.
О пожаре сообщила женщина, она сказала, что ее брат прислал видео поджога. Ущерб устанавливается.
Подозреваемый (1998 г.р.) после оказания первой помощи в больнице был закрыт в КПЗ . Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист прогнозирует еще одну волну роста цен в Литве
Экономист Александр Изгородин убежден, что нынешняя...
Эфир Delfi: как быть с бенефициарами режима и пропагандистами за пределами России?
Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект,...
Ограничения для россиян и белорусов планируют оставить в силе, но не все
29 марта парламентский Комитет по нацбезопасности и...
Живущих в Литве россиян охватила паника: скоро нам здесь не останется места
Представители российской оппозиции, живущие в Литве...