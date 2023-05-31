Инцидент в украинском консульском отделе: женщина утверждает, что ее прижали дверью

Департамент полиции информирует, что инцидент произошел в консульском отделе на ул. В.Кудиркос 30 мая, около 16 ч.
Пострадавшая (1991 г.р.) сказала, что ее из консульского отдела вытолкнул консул. Женщина сказала, что ее прижали дверью. Таким образом ей причинили физическую боль. Пострадавшая к врачам не обращалась.
Полиция собрала материалы для расследования про факту возможного причинения физической боли или незначительного вреда здоровью.
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