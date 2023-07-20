Инцидент в Тракайском районе - мужчина обстрелял воздушный шар, в котором летели 14 человек

Как сообщили в Департаменте полиции, 19 июля около 21.15 час в Тракайском районе, у деревни Буклес человек несколько раз выстрелил из неустановленного оружия в воздушный шар, в котором в это время летело 14 человек. Во время инцидента никто не пострадал.