Инцидент в Тельшяйской больнице: 18-летний подросток избил двух сотрудниц

Как сообщили в полиции, 27 мая в 00.00 парень 2004 года рождения напал на сотрудниц приемного отделения Тельшяйской районной больницы 1967 и 1965 годов рождения.

Обе пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

По факту инцидента начато досудебное расследование в соответствии со статьей 284 Уголовного кодекса Литовской Республики (нарушение общественного порядка).