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Полиция сообщила, что в Швянтойи бушевала агрессивная женщина.
Инцидент в Швянтойи: женщина без маски в магазине ​​оказала сопротивление полиции
© DELFI / Andrius Ufartas

По предварительным данным, в субботу около 14.33 в Швянтойи, на ул. Мокиклос, представители магазина вызвали полицию на женщину, которая отказалась надеть защитную маску.

Когда сотрудники полиции сажали женщину 1967 г.р. в служебную машину, та оказала сопротивление и несколько раз ударила полицейского ногой.

Женщина задержана, возбуждено расследование по статье 286 УК Литовской Республики (оказание сопротивления государственному служащему или лицу, выполняющему функции государственного управления).

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