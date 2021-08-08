Инцидент в Швянтойи: женщина без маски в магазине ​​оказала сопротивление полиции

По предварительным данным, в субботу около 14.33 в Швянтойи, на ул. Мокиклос, представители магазина вызвали полицию на женщину, которая отказалась надеть защитную маску.
Когда сотрудники полиции сажали женщину 1967 г.р. в служебную машину, та оказала сопротивление и несколько раз ударила полицейского ногой.
Женщина задержана, возбуждено расследование по статье 286 УК Литовской Республики (оказание сопротивления государственному служащему или лицу, выполняющему функции государственного управления).
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