Инцидент в Литве: во время задержания наркоторговцев произошла перестрелка, пострадал полицейский

"Четыре человека (мужчины 1980, 1981, 1989 и 1987 г.р.), оказали сопротивление должностным лицам, один из них вероятно из нелегального оружия выстрелил в полицейского, после чего другой полицейский применил оружие, подозреваемые скрылись", – указала Самороковская.

По данным полиции, в 21.55 ч. криминалисты задержали подозреваемых в распространении наркотиков и проводили обыск на складах на ул. В. A . Грайчюно, 4.

Delfi получил информацию о том, что в минувший вторник во время спецоперации пострадал полицейский.

Обычно об инцидентах, в которых получают ранения стражи порядка, общество информируют. Однако на этот раз в сводке не было информации об этом инциденте. По словам Самороковской, такое решение приняли полицейские, это была их тактика.

Она заметила, что расследование связано с распространением наркотиков, поэтому проводят непубличные действия. Она обещала, что о результатах расследования полиция информирует общество.

По неофициальным данным Delfi, перестрелка произошла, когда во время обыска к подозреваемым пришли люди, возможно, хотевшие приобрести наркотики. Поскольку криминалисты работают без униформы, нежданные гости не поняли, что имеют дело с полицией.