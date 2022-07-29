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Полиция информировала, что в Клайпеде был задержан мужчина, который сломал мобильный радар.
Инцидент в Клайпеде: водитель BMW пнул и сломал мобильный радар
© Kauno aps. VPK

По предварительным данным, в четверг, в 22.06 ч., на ул. Паюрё, в Клайпеде, водитель BMW пнул ногой радар Poliscan FM, повредил его и уехал с места происшествия.

Был задержан трезвый молодой человек 1999 г.р.

Начато расследование.

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