Инцидент в Клайпеде: водитель BMW пнул и сломал мобильный радар

По предварительным данным, в четверг, в 22.06 ч., на ул. Паюрё, в Клайпеде, водитель BMW пнул ногой радар Poliscan FM, повредил его и уехал с места происшествия.

Был задержан трезвый молодой человек 1999 г.р.

Начато расследование.