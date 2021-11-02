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1 ноября, в 20.25 ч., поступило сообщение о том, что в Академии (Каунасский район) в квартире мужчина пытается покончить с собой.
Инцидент в Каунасском районе: пьяный мужчина угрожал полицейским пистолетом
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Департамент полиции информировал, что приехавшим на место происшествия полицейским мужчина угрожал пистолетом, его разоружили и задержали.

На месте происшествия нашли и изъяли пневматический пистолет "Макаров" с 6 патронами.

Нетрезвый (1,04 промилле) подозреваемый (1994 г.р.) был госпитализирован.

Начато расследование по 286 ст. УК ЛР (оказание сопротивления должностным лицам при исполнении обязанностей).

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