Инцидент с участием полиции: полицейские повредили рабочие мотоциклы и уехали?

В группе "Клайпедские рейды II" на Facebook внимание привлекло видео, на котором запечатлены двое полицейских на мотоциклах. Кажется, что они собираются ехать прямо, но тот что слева вдруг показывает поворот направо и поворачивает. Произошло столкновение.

Оно было незначительным, но на видео видно, что с одного мотоцикла отвалились пластиковые части. После инцидента полицейские снизили скорость и поехали к остановке.

На этом видео заканчивается, что было дальше, можно лишь гадать. Видно, что около остановки полицейские останавливаются, можно предположить, что они оценят последствия инцидента, но пользователи критиковали их за такую невнимательность, ведь ездят-то они на рабочем транспорте.

Такое видео прислали в редакцию Delfi и написали.

"Я хотел бы, чтобы написали статью о ДТП, совершенном полицейскими и бегстве с места происшествия", – писал читатель Delfi.

Представитель Литовской дорожной полиции Йоруне Люткене сказала, что полицейские должны придерживаться такого же порядка, что и все участники движения, поэтому после столкновения они должны заполнить декларацию.