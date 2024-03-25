Инцидент около российского посольства в Вильнюсе: сообщается о мужчине, принесшем ведро фекалий и кричавшем "смерть русским"

В социальных сетях распространяют видео, на котором видно, как мужчина в маске и, возможно, вооруженный ножом, устраивает беспорядки у российского посольства.

Гражданин снимал свои действия на видео. Он пинал ногами свечи у забора, кричал "смерть русским", потом крикнул "слава ИГИЛ".

Полицейский заметил, что мужчина ведет себя неадекватно и спросил, что он делает, после этого мужчина сбежал.

Видно, что мужчина приезжал к посольству на велосипеде.

Вильнюсская полиция подтвердила Delfi, что им известно об этом инциденте.

Полиция информировала, что 24 марта поступило несколько сообщений об инцидентах у российского посольства.

Звонки поступали в 16.13 и 17.09 ч.

Сначала аноним информировал, что на ул. Героев Украины, около мемориала погибшим в Подмосковье, мужчина оставил ведро, вероятно, с фекалиями, и так оскорбил память погибших.

Звонивший сказал, что инцидент зафиксирован.