Инцидент около российского посольства в Вильнюсе: сообщается о мужчине, принесшем ведро фекалий и кричавшем "смерть русским"

В социальных сетях распространяют видео, на котором видно, как мужчина в маске и, возможно, вооруженный ножом, устраивает беспорядки у российского посольства.
Гражданин снимал свои действия на видео. Он пинал ногами свечи у забора, кричал "смерть русским", потом крикнул "слава ИГИЛ".
Полицейский заметил, что мужчина ведет себя неадекватно и спросил, что он делает, после этого мужчина сбежал.
Видно, что мужчина приезжал к посольству на велосипеде.
Вильнюсская полиция подтвердила Delfi, что им известно об этом инциденте.
Полиция информировала, что 24 марта поступило несколько сообщений об инцидентах у российского посольства.
Звонки поступали в 16.13 и 17.09 ч.
Сначала аноним информировал, что на ул. Героев Украины, около мемориала погибшим в Подмосковье, мужчина оставил ведро, вероятно, с фекалиями, и так оскорбил память погибших.
Звонивший сказал, что инцидент зафиксирован.
Полиция выехала для уточнения обстоятельств происшествия.
Вскоре поступило еще одно сообщение о том, что в Телеграм-канале появилось видео с участием возможно, вооруженного мужчины в маске, который ведет себя наглым образом и нарушает общественный порядок.
Подозревают, что ведро с фекалиями у посольства оставил тот же мужчина, что запечатлен на видео в маске.
По предварительным данным, оба инциденты произошли 24 марта, в 12-13 ч.
Полиция проводит расследование.