Инцидент на празднике в Пакруоисе: полицейский на квадроцикле врезался в коллег во время шествия

В социальных сетях распространяют видео, на котором видно, как во время праздника останавливаются два полицейских мотоцикла, а за ними - квадроцикл. Когда полицейские махали руками участникам шествия, полицейский на квадроцикле внезапно поехал вперед и врезался в мотоциклы коллег. Мотоциклы и стражи порядка упали.

Delfi связался с пресс-секретарем Шяуляйской полиции, которая информировала, что такой инцидент был. Это случилось в 17.55 ч. на ул. Витаутаса Великого, во время городского праздника - проходило шествие с участием полицейских. Из-за неосторожности и несоблюдения безопасного расстояния полицейский на квадроцикле врезался в коллег.

По данным полиции, во время инцидента никто не пострадал. Повреждены служебные транспортные средства. Виновника ДТП привлекут к ответственности.