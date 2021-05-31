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30 мая в Клайпедскую полицию обратился водитель городского маршрутного автобуса.
Инцидент на остановке в Клайпеде: пассажир ударил водителя
© Gamintojo archyvas

Мужчина сообщил, что в 16.40 ч. того же дня на автобусной остановке, на проспекте Тайкос в Клайпеде, произошел конфликт с двумя незнакомыми мужчинами из-за проездного билета.

Один из мужчин через разделяющую водителя и пассажиров перегородку несколько раз ударил водителя, применил слезоточивый газ и сбежал.

Начато расследование по факту нарушения общественного порядка.

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