Инцидент на остановке в Клайпеде: пассажир ударил водителя

Мужчина сообщил, что в 16.40 ч. того же дня на автобусной остановке, на проспекте Тайкос в Клайпеде, произошел конфликт с двумя незнакомыми мужчинами из-за проездного билета.

Один из мужчин через разделяющую водителя и пассажиров перегородку несколько раз ударил водителя, применил слезоточивый газ и сбежал.

Начато расследование по факту нарушения общественного порядка.