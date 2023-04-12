Полиция сообщила, что в Вильнюсе на улице Карейвю электромобиль Mercedes Benz стал неуправляемым из-за возможной неисправности. Около 9.40 час сотрудники получили несколько сообщений о том, что Mercedes Benz, который выезжал из автомойки "Švaros broliai“ стал неуправляемым, врезался в стену здания, повредил оборудование компании и автомобиль Lexus.
По словам очевидцев, были разбиты металлические контейнеры и сломано ограждение. Водитель Mercedes Benz ничего не мог сделать, предположительно электрооборудование стало неисправным. В аварии никто не пострадал.
На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, так как автомобиль получил серьезные повреждения. Присутствовавшие на месте происшествия люди рассказали, что машина тронулась с места на полной скорости, тормоза не сработали.
Водитель въехал в холм, пытаясь остановить автомобиль или хотя бы повернуть ее.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Продавшим транспортное средство или недвижимость - предупреждение ГНИ: возможно, придется платить налоги
Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ)...
В Вильнюсе завершается отопительный сезон, другие крупные города решение пока не приняли
Во вторник в Вильнюсе закончился отопительный сезон....
Эфир Delfi: казнь украинского военного, Финляндия теперь в НАТО - почему это важно для стран Балтии?
Во вторник вечером в интернете появилось видео, на...
СМИ: согласно опросу треть россиян видят условия для нападения на страны Балтии
Около 34 процентов россиян видят возможности для...
Кардинальные перемены в школах: изменятся порядок сдачи экзаменов на аттестат, уроки, обновленные программы
В следующем учебном году некоторых школьников ожидают...