Игра в прятки закончилась вызовом пожарных-спасателей

"Когда мы приехали, ребенок и его мать были очень напуганы, – сказал представитель пожарных Кястутис Живулскас. – Мы смазали стены жидким мылом и подсолнечным маслом и освободили ребенка. Эта операция много времени не заняла".
Пожарных-спасателей поблагодарила и мать, и сам мальчик. Врачи осмотрели ребенка и не установили никаких травм.
По словам Живулскаса, чаще всего им приходится вызволять детей, если захлопнулась балконная дверь, дверь в дом или дверца в машину: "Когда мы по лестнице поднимаемся на балкон, стараемся не напугать находящегося там ребенка. Одни дети нас боятся, прячутся, другие спокойно смотрят телевизор. У нас работают молодые отцы, которые умеют общаться с детьми".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президентская служба: "напрасное дело" обсуждение использования вакцины "Спутник V" в Литве (191)
Президентская администрация по-прежнему считает, что...
Глава Минздрава: попробуем контролировать распространение вируса без ограничения мобильности (67)
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал...
Профессор-вирусолог: тотальная изоляция – не метод, маски на открытом воздухе - психологическая мера "AstraZeneca хороша для пожилых людей" (30)
Несмотря на то, что в Литве ослабили карантин, разрешив...
"Delfi Главное": второй год с карантином в Литве - что дальше? Готовит ли Кремль новое вторжение в Украину? (30)
Несколько месяцев продолжается карантин в Литве ,...
В Литве начата вакцинация работников крупных компаний: больше людей отказываются, чем соглашаются (16)
В Литве ускоряются темпы вакцинации от COVID-19 , с...