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В Игналинском районе, на дороге Вильнюс-Швенчёнис-Зарасай, пассажир напал на водителя автобуса. Хулиган был задержан.
Хулиган напал на водителя междугороднего автобуса
© Panevėžio apskr.VPK

Полиция сообщает, что инцидент имел место в субботу, 7 января, в 18.30 ч.

Пассажир автобуса напал на водителя (1995 г.р.) выбил стекла в дверях транспортного средства.

Полиция задержала мужчину (1967 г.р.), его закрыли в КПЗ.

ведется расследование по факту уничтожения чужого имущества.

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