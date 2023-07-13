13 июля 2023 г. 12:19

Хорошая новость: вернулся пропавший трое суток назад подросток

 
ru.DELFI.lt
Policijos automobilis
Policijos automobilis
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
В Вильнюсском районе с 10 июля разыскивали пропавшего подростка. Поиски подростка были осложнены тем, что у него не было мобильного телефона.

15-летнего Локимантаса Тарайле искали с 10 июля. Delfi писал, что подросток 10 июля, около 18.20 ч. ушел из мастерской в деревне Слабада (Вильнюсский район) погулять у реки и не вернулся.

У подростка с собой не было ни телефона, ни денег. У юноши не было и верхней одежды.

В четверг в 16.40 ч. сообщили, что подросток нашелся, он жив, подробности не сообщаются.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы прямые, длинные, ниже ушей, русые. На юноше были черные брюки m-tac, красная майка с надписью Lrytas, черные короткие ботинки с белой подошвой и белыми шнурками Converse, в кепке m-tac цвета хаки с козырьком. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить 112.

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