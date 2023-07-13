Хорошая новость: вернулся пропавший трое суток назад подросток

15-летнего Локимантаса Тарайле искали с 10 июля. Delfi писал, что подросток 10 июля, около 18.20 ч. ушел из мастерской в деревне Слабада (Вильнюсский район) погулять у реки и не вернулся.

У подростка с собой не было ни телефона, ни денег. У юноши не было и верхней одежды.

В четверг в 16.40 ч. сообщили, что подросток нашелся, он жив, подробности не сообщаются.