Хаос на дорогах страны: за сутки полиция задержала более 20 нетрезвых водителей

7 человек были отстранены от вождения Каунасской уездной полицией. 5 водителей в состоянии умеренного алкогольного опьянения, двое — в состоянии сильного алкогольного опьянения. Рекордсмена остановили уже за полночь.
В Каунасе, на ул. Вайдото, мужчина за рулем автомобиля Audi (1980 г.р.) был очень пьян (3 промилле). Около 21.00 VW Passat, которым управлял пьяный (2,22 промилле) мужчина (1962 года рождения), врезался в припаркованный Hyundai на проспекте Исландиёс.
Похожая ситуация и в Вильнюсском уезде. В сводку включены 6 пьяных водителей (4 мужчины и 2 женщины), но в это число не входит мужчина, который после полуночи протаранил реформатор на автомобиле VW Passat, съехал в кювет и лишил освещения часть проезжей части. Алкотестер показал 2 промилле.
Самый пьяный был водитель был задержан около 14.00 на проспекте Саванорю. Проверка мужчины (1973 г.р.) показала 3,10 промилле. А в Вильнюсском районе пьяный (1,66 пром.) мужчина (1964 г.р.) находился за рулем трактора Vladimirec T-25A1.
Трактором МТЗ-50 управлял еще один пьяный водитель. Проверка пожилого мужчины (1943 г.р.) показала 1,80 промилле. Его значительно обогнал водитель Nissan Primera (1973 г.р.) из деревни Медомишкес - 3,07 промилле.
В Паневежском уезде поймали 2 пьяных водителей, и у обоих не было водительских прав. У одного проверка показала сильное, у другого - среднюю степень опьянения.
В Алитусском уезде - также 2 пьяных водителя (мужчина и женщина).
В Висагинском, Шилутском и Юрбаркском районах полицейские поймали по одному пьяному водителю.
По всем этим случаям полиция начала досудебное расследование. Водителям придется обратиться в суд, им грозит многотысячный штраф, а у некоторых конфискуют автомобили.
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